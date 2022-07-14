В Петрбурге ищут группу граждан, избивших директора магазина и похитивших товар

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов по улице Оптиков пятеро граждан напали на директора магазина, распылили газ из перцового баллончика в лицо, избили и скрылись с похищенным товаром.

Установлено, что около 17 часов 30 минут пятеро неизвестных вошли в магазин, где взяв со стеллажей товар, попытались скрыться, не заплатив за него. На выходе из магазина неизвестных пытался задержать 36-летний директор магазина, однако в ходе конфликта получил травмы и был госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников.