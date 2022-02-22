В Петербурге воры не довели задуманное до конца

Вечером минувшего воскресенья, около 21 часа к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от управляющего одного из магазинов о том, что двое неизвестных проникли в кабинет управляющего магазина на Народной улице, откуда пытались похитить денежные средства.

Незамедлительно прибывший наряд полиции на месте преступления задержал двоих граждан: 43-летний неработающий житель Санкт-Петербурга и 45-летний неработающий житель Псковской области. Оба ранее судимы.

Злоумышленники, зайдя в подъезд многоквартирного дома 8 по Народной улице, через подвал проследовали под помещения цокольного этажа, который занимает магазин, после чего, воспользовавшись циркулярной пилой, проделав отверстие в полу, проникли в кабинет управляющего указанного магазина, откуда пытались похитить денежные средства путем повреждения металлического ящика. Но свой умысел до конца довести не смогли, в связи с задержанием на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.