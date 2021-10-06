В Петербурге задержали педофила из Таджикистана

Вчера днем в экстренную службу «112» поступило сообщение от 31-летней жительницы Петербурга о том, что на лестничной площадке дома на улице Коммуны неизвестный южанин пристает к ее 9-летней дочери.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, спустя 4 часа в подсобном помещении общежития на проспекте Энтузиастов, дом 51 «по горячим следам» был задержан 18-летний гражданин Таджикистана, дворник клининговой компании.

Материалы переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.