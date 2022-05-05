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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы

В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Невском районе по подозрению в развратных действиях с 14-летней падчерицей задержан 35-летний мужчина

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Невского района Петербурга обратился директор школы-интерната, который сообщил, что утром этого же дня около 07 часов 30 минут в квартире дома 27 на улице Шелгунова отчим совершил развратные действия в отношении 14-летней воспитанницы интерната.

Подозреваемого, 35-летнего мужчину, задержали по горячим следам в тот же день. 

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заявления от законных представителей школьницы не поступало.

Источник: Конкретно.ру
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