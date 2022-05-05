В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Невского района Петербурга обратился директор школы-интерната, который сообщил, что утром этого же дня около 07 часов 30 минут в квартире дома 27 на улице Шелгунова отчим совершил развратные действия в отношении 14-летней воспитанницы интерната.

Подозреваемого, 35-летнего мужчину, задержали по горячим следам в тот же день.

В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заявления от законных представителей школьницы не поступало.