В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

Накануне вечером около 23 часов на 42 километре трассы "Петербург - Псков", в Гатчинском районе Ленинградской области автомобиль "Мерседес" Е-класса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Фольксваген Гольф". В результате произошедшего ДТП, погиб на месте 49-летний водитель "Мерседеса". Известно, что он проживал в деревне Малое Верево.

34-летнего мужчину, который находился за рулем второй иномарки госпитализировали с ушибом поясницы и после оказания помощи отпущен лечиться амбулаторно.

Обстоятельства дорожной аварии уточняют полицейские.