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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб

0
37
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Гатчинском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". Один водитель погиб

Накануне вечером около 23 часов на 42 километре трассы "Петербург - Псков", в Гатчинском районе Ленинградской области автомобиль "Мерседес" Е-класса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Фольксваген Гольф". В результате произошедшего ДТП, погиб на месте 49-летний водитель "Мерседеса". Известно, что он проживал в деревне Малое Верево.

34-летнего мужчину, который находился за рулем второй иномарки госпитализировали с ушибом поясницы и после оказания помощи отпущен лечиться амбулаторно.

Обстоятельства дорожной аварии уточняют полицейские.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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