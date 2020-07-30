В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

Вчера вечером, около 19:30 на 47 км автодогоги «Молодежное - Верхне-Черкасово» произошло столкновение автомобилей, двигавшихся во встречном направлении: «Митсубиси Лансер» под управлением 31-летнего водителя, и «Мерседес Вито» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «Митсубиси» в возрасте 1 год 9 месяцев получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине «скорой помощи». При этом малыш находился в детском удерживающем устростве.

Водитель «Митсубиси» и два его пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Управление ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.