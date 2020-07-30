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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир

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54
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Выборгском районе Ленобласти малыш погиб в ДТП. Ребенка не спасло детское кресло.

Вчера вечером, около 19:30 на 47 км автодогоги «Молодежное - Верхне-Черкасово» произошло столкновение автомобилей, двигавшихся во встречном направлении: «Митсубиси Лансер» под управлением 31-летнего водителя, и «Мерседес Вито» под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «Митсубиси» в возрасте 1 год 9 месяцев получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине «скорой помощи». При этом малыш находился в детском удерживающем устростве.
Водитель «Митсубиси» и два его пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Управление ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП дети
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