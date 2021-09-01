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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика

В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Лужском районе Ленинградской области грузовик переехал 6-летнего мальчика.

Вчера утром, около 11 часов в Лужском районе Ленинградской области, на закрытом приусадебном участке в СНТ «Голубые дачи» садоводческого массива «Двинское» грузовик переехал 6-летнего мальчика.

47-летний житель города Всеволожск на автомашине Hino Ranger производил строительные работы по разгрузке и заливке бетона. При движении задним ходом грузовик совершил наезд на 6-летнего жителя города Кудрово.

Ребенок с сочетанной травмой, в тяжелом состоянии, госпитализирован в Лужскую межрайонную больницу. Произошло все на глазах его отца.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП пострадавший пешеход дети
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