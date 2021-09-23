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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан «дрифтера»

В Петербурге задержан «дрифтера»

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Опубликовал: Anton78
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ГУ МВД
Сотрудники ГИБДД задержали «дрифтера», устроившего заезд в центре Петербурга

Ночью минувшей субботы, около 01 часа к полицейским поступило сообщение от очевидца о том, что на Исаакиевской площади «дрифтуют» четыре «БМВ». Сообщение поступило под конец заезда, оперативно прибывшие наряды ДПС нарушителей уже не обнаружили.

Полицейские Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга совместно провели расследование данного инцидента. Были изучены записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали многочисленные нарушения ПДД четырьмя автомобилями «БМВ». Автомобили проезжали на запрещающий сигнал светофора, выезжали на полосу встречного движения, игнорировали необходимость подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, а также передвигались с нарушением правил установки на автомобиле государственных регистрационных знаков.

В результате один из участников заезда был установлен: 24-летний неработающий житель Красноярска, управлявший автомобилем «БМВ М1». Молодой человек был доставлен в отдел ГИБДД сначала Центрального, а затем Адмиралтейского районов, где в отношении него составили в общей сложности 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

Более того, визит в ГИБДД Адмиралтейского района сделал нарушителя пешеходом. Его автомобиль «БМВ М1» изъят для экспертизы в связи с наличием признаков подделки номерных агрегатов автомобиля. В случае положительного заключения экспертов будет решаться вопрос о привлечении автовладельца к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Аналогичная судьба ждет остальных участников «дрифта», после того как полицейские их установят.

Источник: ГУ МВД
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