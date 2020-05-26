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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали мошенников

В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали мошенников

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60
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали граждан одного из среднеазиатских государств, которые могут иметь причастность к мошенничеству.

Ранним утром нанкануне, в 07.10 на 673 километре автодороги «Россия» в деревне Ям-Ижора за проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора сотрудники ДПС остановили автомобиль «Hyundai Solaris». В тот момент, когда сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъявить документы, он обратил внимание на снятый декоративный пластик с порогов и крышки блока предохранителей. Тогда инспектор попросил водителя и двух пассажиров покинуть салон автомашины и предоставить ее к осмотру. После того, как все мужчины вышли из автомашины и открыли багажный отсек, где были также сняты все декоративные пластиковые накладки, один из участников что-то крикнул на иностранном языке и все трое пустились в бегство в сторону поселка Федоровское.

Полицейские стали преследовать злоумышленников, в результате чего двое мужчин были задержаны. При задержании полицейским в соответствии с Законом «О полиции» было произведено два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия. В результате стрельбы никто не пострадал. Задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских государств, в возрасте 26 и 34 лет, среди них водитель. Третьему мужчине удалось скрыться, ведется его розыск.

У водителя при себе были документы на иномарку, однако собственником автомобиля оказался совершенно другой человек. Кроме того, в ходе досмотра автомашины в салоне были обнаружены и изъяты «глушитель» спутниковой связи и две металлические пластины с идентификационными номерами.

В отношении мужчины, находившегося за рулем иномарки, составлены административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных знаков и мелкое хулиганство. В отношении обоих вынесены определения о возбуждении административного производства о нарушении миграционного законодательства.  

Оба задержанных были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Также в отдел полиции прибыл мужчина, арендовавший ранее этот автомобиль и передавший его задержанному водителю по устной договоренности. Он подал в полицию заявление о розыске иномарки и факте мошенничества. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Отрабатывается причастность указанных лиц к неправомерному завладению автомобилей в нашем регионе и другим фактам противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть стрельба табельное оружие мошенничество мигранты
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