В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение

Накануне вечером около десяти часов к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области поступило сообщение о ножевом ранении 14-летнего мальчика в лесном массиве у микрорайона Южный. Семиклассника с тяжелым ножевым ранением груди увезли из квартиры на улице Доктора Сотникова.

Несколькими минутами ранее он пришел домой с приятелем на год старше. Тот рассказал правоохранителям, что друзья поссорились в местном лесу, в результате старший схватился за нож и ударил обидчика.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, предполагаемого агрессора опросили в отделе и передали родителям. Следственный комитет Ленобласти проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.