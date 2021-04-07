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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение

В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение

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Опубликовал: Fedorov
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Подросток в лесу под Всеволожском ударил ножом парня на год младше и проводил домой

Накануне вечером около десяти часов к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области поступило сообщение о ножевом ранении 14-летнего мальчика в лесном массиве у микрорайона Южный. Семиклассника с тяжелым ножевым ранением груди увезли из квартиры на улице Доктора Сотникова.

Несколькими минутами ранее он пришел домой с приятелем на год старше. Тот рассказал правоохранителям, что друзья поссорились в местном лесу, в результате старший схватился за нож и ударил обидчика.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, предполагаемого агрессора опросили в отделе и передали родителям. Следственный комитет Ленобласти проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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