В Ленобласти обокрали квартиру бизнесмена

Вчера в течении дня в квартиру бизнесмена, расположенную на втором этаже пятиэтажки на Школьной улице в деревне Гостилицы, Ломоносовского района Ленинградской области поситил «домушник». Злоумышленник воспользовался отмычками.

Добычей квартирного воришки стали 200 евро, 200 000 рублей, две женские норковые шубы, мужская шуба, три куртки, 6 штук флаконов женских духов, а также драгоценности. В списке 32 пункта: сережки, цепочки, браслеты, кольца с жемчугами, изумрудами, стразами и пр.

Стоимость похищенного потерпевший оценил в сумму свыше 2 000 000 рублей. Мужчина является владельцем автосервиса.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована, видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

По факту кражи возбужденно уголовное дело.