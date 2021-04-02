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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обокрали квартиру бизнесмена

В Ленобласти обокрали квартиру бизнесмена

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Опубликовал: Fedorov
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Квартиру бизнесмена в Ломоносовском районе обокрали на 2 миллиона рублей.

Вчера в течении дня в квартиру бизнесмена, расположенную на втором этаже пятиэтажки на Школьной улице в деревне Гостилицы, Ломоносовского района Ленинградской области поситил «домушник». Злоумышленник воспользовался отмычками.
Добычей квартирного воришки стали 200 евро, 200 000 рублей, две женские норковые шубы, мужская  шуба, три куртки, 6 штук флаконов женских духов, а также драгоценности. В списке 32 пункта: сережки, цепочки, браслеты, кольца с жемчугами, изумрудами, стразами и пр.
Стоимость похищенного потерпевший оценил в сумму свыше 2 000 000 рублей. Мужчина является владельцем автосервиса.
Квартира охранной сигнализацией не оборудована, видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

По факту кражи возбужденно уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район кража квартира
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