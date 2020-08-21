В Петербурге обокрали квартиру на 16 миллионов рублей

В период с вечера 19 августа до утра 20-го августа 39-летняя петербурженка находилась на даче в Ломоносовском районе Ленинградской области. В это время неустановленный злоумышленник, отжав стеклопакет окна кухни, проник в ее трехкомнатную квартиру на пятом этаже 16-этажного дома 56/2 по Краснопутиловской улице.

Добычей «домушника» стали 11 миллионов рублей наличными, а также 30 ювелирных украшений общей стоимостью 5 миллионов.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Сотрудники полиции проверили 26 ломбардов и скупок, в 13 ломбардах подготовлены запросы с зарисовками похищенного имущества. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Служебная собака Волк Меркурий начала работу от дверей черной лестницы со следами взлома на пятом этаже, провела до второго этажа. Далее провела кинолога из парадной направо за дом, где находится мусорный контейнер, но здесь след потеряла. Тут же расположена парковка автотранспорта. Возможно, преступник уехал на машине.