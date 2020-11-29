В Купчино обокрали квартиру пенсионерки

Вчера вечером, вернувшись домой на Софийскую улицу, пенсионерка обнаружила отжатый стеклопакет в окне своей квартиры. Жилье расположено на первом этаже пятиэтажки. Женщина отсутствовала в своей квартире с 24 по 28 ноября.

Осмотревшись она обнаружила, что из жилища бесследно исчезло: 400 000 рублей, 1 100 фунтов стерлингов, 3 000 евро, 1 000 долларов США, шесть колец из белого и желтого золота, золотая цепочка, обручальное кольцо, цепочка с золотым кулоном и четыре серебряных кольца с бриллиантами. Размер нанесенного ворами ущерба составил 1 036 000 рублей.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.