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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино обокрали квартиру пенсионерки

В Купчино обокрали квартиру пенсионерки

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33
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Петербурга у пенсионерки украли валюты и драгоценностей на миллион рублей.

Вчера вечером, вернувшись домой на Софийскую улицу, пенсионерка обнаружила отжатый стеклопакет в окне своей квартиры. Жилье расположено на первом этаже пятиэтажки. Женщина отсутствовала в своей квартире с 24 по 28 ноября.

Осмотревшись она обнаружила, что из жилища бесследно исчезло: 400 000 рублей, 1 100 фунтов стерлингов, 3 000 евро, 1 000 долларов США, шесть колец из белого и желтого золота, золотая цепочка, обручальное кольцо, цепочка с золотым кулоном и четыре серебряных кольца с бриллиантами. Размер нанесенного ворами ущерба составил 1 036 000 рублей.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район кража квартира
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