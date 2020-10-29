В Петербурге аферисты, под предлогом «переписи» денег похитили у пенсионера почти 2,5 миллиона рублей

Днем минувшего вторника на домашний телефон 91-летнего пенсионера на проспекте Культуры позвонила неизвестная женщина и сообщила, что необходимо переписать номера банкнот, хранящихся у него дома. Мол, «для их сохранности». Для этого, сказала незнакомка, к нему домой придут специалисты.

Через 20 минут в квартиру явились три неизвестные женщины, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Они были в масках и перчатках.

Злоумышленницы переписали номера банкнот, а после их ухода дедушка обнаружил пропажу денег в сумме 2 миллиона 480 000 рублей.

По камерам видеонаблюдения установлено, что воровки проследовали до станции метро «Проспект Просвещения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).