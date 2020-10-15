В Петербурге женщина вовлекла в преступление сына-восьмиклассника

В середине сентября текущего года полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 40-летнюю неработающую жительницу Красногвардейского района Петербурга, с которой в тот момент находился ее 14-летний сын. Полиция установила, что указанная гражданка, являясь наркозависимой, привлекала к поиску так называемых тайников-закладок с наркотиками своего ребенка, учащегося 8 класса школы-интерната. Как оказалось, накануне, по результатам материалов, наработанных полицией Петербурга, решением суда женщина была лишена родительских прав, однако на момент совершения преступления постановление еще не вступило в законную силу.

При задержании у подростка было изъято наркотическое средство, а именно 0,5 грамма N-метилэфедрона. Кроме того, по результатам проведенного медосвидетельствования в организме юноши обнаружили психоактивное вещество. Женщина была задержана, а подросток помещен в детскую больницу, где находится под присмотром медиков по настоящее время. Решается вопрос о передаче несовершеннолетнего в центр содействия семейному воспитанию.

По результатам всесторонней полицейской проверки 13 октября 2020 года СУ УМВД России по Красногвардейскому району в отношении матери возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступление). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.