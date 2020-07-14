В Выборге жертвой разбойника стала 80-летняя пенсионерка

В минувшую субботу к полицейским Выборгского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что в поселке Кирилловское из своего дома была госпитализирована 80-летняя пенсионерка. С ее слов, еще 9 июля по месту жительства ее избил неизвестный.

Позднее в полицию обратился сын потерпевшей с заявлением о том, что в вечернее время 9 июля неизвестный преступник вошел на территорию частного дома, где неустановленным предметом нанес удар по голове его матери. В результате удара пожилая женщина потеряла сознание. Очнувшись, потерпевшая вызвала скорую помощь и была госпитализирована. Находясь в указанном доме, ее сын обнаружил отсутствие 500 рублей и банковской карты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 июля в городе Выборге по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками районной полиции задержан 24-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.