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Питерец.ру » Происшествия » Угнанный в Петербурге Lexus нашли на следующий день под Москвой

Угнанный в Петербурге Lexus нашли на следующий день под Москвой

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
Цезарь Сателлит
Угнанный в Санкт-Петербурге внедорожник Lexus LX обнаружили в Подмосковье

Специалисты «Цезарь Сателлит» совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области обнаружили в Подмосковье угнанный в Санкт-Петербурге внедорожник Lexus LX.

Автомобиль 2019 года выпуска стоимостью около 7 млн рублей похитили в Петербурге с парковки торгового центра на Новолитовской улице днем 10 сентября. С помощью поискового оборудования на следующий день – в пятницу 11 сентября - удалось установить, что машина находится на территории микрорайона Павшинская пойма города Красногорск Московской области. Lexus был припаркован на съезде с Волоколамского шоссе рядом с одной из автомоек.

На машине уже были изменены государственные номерные знаки и VIN-номер под лобовым стеклом. По этим фактам полиция проводит проверку. Других повреждений на внедорожнике обнаружено не было.

- Как правило, похищенные в Петербурге автомобили Lexus увозят за пределы России с целью дальнейшей эксплуатации или перепродажи, - говорит руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – Сейчас, когда границы закрыты, угнанные машины перевозят в другие страны на автовозах. В нашем случае Lexus как раз могли передавать именно в Москве, а платная трасса М-11 заметно сократила время похитителей на перегон автомобиля. Возможно, место обнаружения – недалеко от МКАД – было определено угонщиками как точка передачи машины.

В Санкт-Петербурге внедорожник Lexus LX является самой популярной моделью японского бренда у угонщиков. За первую половину этого года на долю LX пришлось более половины похищений всех автомобилей Lexus.

Источник: Цезарь Сателлит
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