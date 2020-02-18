В Ленобласти нашли под еловыми ветками угнанный Range Rover Evoque

Сотрудники «Цезарь Сателлит» совместно с УМВД России по Всеволожскому району обнаружили в Ленобласти угнанный в Санкт-Петербурге Range Rover Evoque. Автомобиль был спрятан в лесополосе под еловыми ветками.

Range Rover Evoque 2018 года выпуска похитили с территории парковки на улице Федора Абрамова на севере Петербурга. С помощью поискового оборудования удалось установить его местонахождение – в деревне Орово Всеволожского района Ленобласти, в 30 км от места угона.

В момент обнаружения автомобиль находился в лесополосе, угонщики накрыли его еловыми ветками. В машине было разбито стекло правой передней двери, а в салоне демонтированы накладки и полка багажного отделения. Автомобиль не заводился. Государственные номера на нем были еще «родными».

- Угонщики намеренно оставили машину в лесополосе – им надо было понять, установлено ли в ней поисковое оборудование, так как самим его обнаружить не удалось, - говорит руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. - Range Rover Evoque – одна из самых популярных моделей в линейке Land Rover у автомобильных преступников. В нашем случае угнанную машину, скорее всего, собирались продать, изменив регистрационные номера.

На перепродаже угонщики могли заработать больше 2 млн рублей.

По данным «Цезарь Сателлит», в 2019 году в Санкт-Петербурге было совершено 17 угонов Range Rover Evoque. Это заметно больше, чем в 2018 году – 2 похищения.