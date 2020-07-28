В Ленобласти похитили пожарную автомашину

Накануне днем к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от директора сельхозпредприятия «Пашозерское». По словам женщины, неустановленный злоумышленник, находясь в промзоне фирмы, расположенной в деревне Пашозеро, завладел автомобилем ГАЗ-66. Это - пожарная машина. Государственные регистрационные номера на ней отсутствуют, с учета снята, технически неисправна.

Скорее всего, списанный автомобиль воры попытаются разрезать и сдать на металлолом.