Накануне днем к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от директора сельхозпредприятия «Пашозерское». По словам женщины, неустановленный злоумышленник, находясь в промзоне фирмы, расположенной в деревне Пашозеро, завладел автомобилем ГАЗ-66. Это - пожарная машина. Государственные регистрационные номера на ней отсутствуют, с учета снята, технически неисправна.
Скорее всего, списанный автомобиль воры попытаются разрезать и сдать на металлолом.
В Ленобласти похитили пожарную автомашину
0
69
Опубликовал: Fedorov
Фото:
ВКонтакте
В Тихвинском районе Ленобласти украли пожарную машину. Скорее всего, списанный автомобиль разрежут и сдадут на металлолом.
Накануне днем к полицейским Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение от директора сельхозпредприятия «Пашозерское». По словам женщины, неустановленный злоумышленник, находясь в промзоне фирмы, расположенной в деревне Пашозеро, завладел автомобилем ГАЗ-66. Это - пожарная машина. Государственные регистрационные номера на ней отсутствуют, с учета снята, технически неисправна.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"