В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»

27 июня 2020 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение краже автомобиля «Лада Ларгус», припаркованного в поселке им. Свердлова и принадлежащего частной компании.

12 июля около 20.30 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в указанном преступлении задержан 46-летний неработающий мужчина. Установлено, что указанный автомобиль злоумышленник распилил на металлолом и продал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан на основании 91 УПК РФ.