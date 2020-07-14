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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»

В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»

0
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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти задержали автовора похитившего и распилившего на металлолом автомобиль «Лада Ларгус»

27 июня 2020 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение краже автомобиля «Лада Ларгус», припаркованного в поселке им. Свердлова и принадлежащего частной компании.

12 июля около 20.30 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в указанном преступлении задержан 46-летний неработающий мужчина. Установлено, что указанный автомобиль злоумышленник распилил на металлолом и продал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан на основании 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража угон автомобиль
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