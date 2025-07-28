Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов

«Питерец.ру» сообщает, что стало известно, во сколько обходится Ленинградской области процесс высылки мигрантов, не соблюдающих правила пребывания в стране. Соответствующие цифры были озвучены представителями региональных властей. На это должно уйти порядка 10 млн. руб.

Подсчитанные расходы включают в себя прямые затраты на транспортировку и оформление документов для депортации. Косвенные издержки, связанные с работой правоохранительных органов и судебных инстанций, не учитывались.

Несмотря на значительные суммы, которые тратятся на выдворение, власти Ленинградской области подчеркивают необходимость соблюдения миграционного законодательства и намерены продолжать практику депортации нарушителей. Это, по мнению чиновников, способствует поддержанию порядка и безопасности в регионе.