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Питерец.ру » Политика » Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов

Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.sledcom.ru
Власти Ленинградской области обнародовали данные о финансовых расходах, связанных с процедурой выдворения иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство

«Питерец.ру» сообщает, что стало известно, во сколько обходится Ленинградской области процесс высылки мигрантов, не соблюдающих правила пребывания в стране. Соответствующие цифры были озвучены представителями региональных властей. На это должно уйти порядка 10 млн. руб.

Подсчитанные расходы включают в себя прямые затраты на транспортировку и оформление документов для депортации. Косвенные издержки, связанные с работой правоохранительных органов и судебных инстанций, не учитывались.

Несмотря на значительные суммы, которые тратятся на выдворение, власти Ленинградской области подчеркивают необходимость соблюдения миграционного законодательства и намерены продолжать практику депортации нарушителей. Это, по мнению чиновников, способствует поддержанию порядка и безопасности в регионе.

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