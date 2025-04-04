Бывший чиновник Смольного возглавил научное учреждение ИЭМ

«Питерец.ру» сообщает, что экс-заместитель губернатора СПб Олег Эргашев получил должность руководителя Института экспериментальной медицины (ИЭМ). Это важное кадровое решение, которое может способствовать развитию научных исследований в области медицины.

ИЭМ известен своими инновационными разработками и исследованиями. Под руководством нового директора учреждение может получить дополнительные ресурсы и возможности для реализации перспективных проектов.

Ожидается, что опыт и знания Эргашева помогут учреждению выйти на новый уровень в своей деятельности. Специалисты уже предвкушают возможные позитивные изменения в научной и исследовательской работе.

Раньше это учреждение возглавлял Александр Дмитриев, но в 2023 году срок его полномочий прекратился. Врио руководителя был назначен Сергей Шевченко, но он не смог завоевать расположение работников института. И вот теперь нашелся новый руководитель, имеющий авторитет в научном сообществе.