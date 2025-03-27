Руководителем Фонда капитального ремонта Ленобласти назначили Олега Ромадова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил Олега Аршавировича Ромадова на должность руководителя Фонда капитального ремонта региона. Это назначение знаменует собой начало нового этапа в масштабной программе обновления жилого фонда Ленобласти. Перед Ромадовым стоит амбициозная задача – обеспечить качественное проведение капитального ремонта более тысячи многоквартирных домов в 2025 году. Это колоссальная работа, требующая не только эффективного управления финансовыми потоками, но и пристального контроля за качеством выполнения работ на каждом объекте. Особое внимание будет уделено соблюдению сроков и использованию современных, долговечных материалов. Кроме того, необходимо обеспечить высокую собираемость целевых взносов от собственников жилья, что является критическим фактором успешной реализации программы. Отсутствие своевременных платежей может существенно замедлить или вовсе парализовать процесс ремонта.

Ещё одной важной задачей Ромадова станет реализация проектов по капитальному ремонту зданий, являющихся объектами культурного наследия. Ремонт таких домов требует особого подхода, тщательного изучения исторической справки, использования специальных технологий и материалов, сохраняющих аутентичный облик строений. Любая ошибка может привести к непоправимому ущербу для архитектурного и исторического наследия региона. Это выдвигает перед новым руководителем Фонда дополнительные требования к профессионализму и внимательности.

Сам Олег Аршавирович Ромадов — опытный управленец с солидным профессиональным багажом. Родившись в 1963 году в Горьковской области, он получил высшее образование в престижном Ленинградском горном институте им. Г.В. Плеханова. Его трудовой путь начался с должностей лаборанта и столяра в научно-исследовательской части института, что свидетельствует о его практических навыках и трудолюбии. В дальнейшем, его карьера развивалась стремительно: он занимал пост главы Приозерска, возглавлял комитет Госжилнадзора Ленинградской области, Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности региона, а также руководил несколькими коммерческими предприятиями. Этот многолетний опыт работы в различных сферах, от муниципального управления до коммерческой деятельности, позволит ему эффективно решать сложные задачи, стоящие перед Фондом капитального ремонта. Назначение Ромадова в марте 2025 года на должность руководителя Фонда — это доказательство доверия со стороны губернатора и надежда на качественное преобразование жилищного фонда Ленинградской области. Успешная реализация планов по капитальному ремонту будет залогом комфортной и безопасной жизни для многих жителей региона.