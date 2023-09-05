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Питерец.ру » Политика » Евгений Разумишкин – новый замгубернатора по сфере ЖКХ: раньше чиновник возглавлял Красногвардейский район

Евгений Разумишкин – новый замгубернатора по сфере ЖКХ: раньше чиновник возглавлял Красногвардейский район

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Предыдущий замгубернатора по ЖКХ Анатолий Повелий стал советником Александра Беглова.

Семь лет работы Евгения Разумишкина на должности главы Красногвардейского района оказались серьёзным доводом для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который выбирал своего нового заместителя по такой вечно проблемной схеме, как ЖКХ. Именно 49-летний Разумишкин сменит Анатолия Повелия на посту вице-губернатора.

«Питерец.ру» напоминает трудовую биографию Разумишкина после окончания ИНЖЭКОНа в 1996 году. Новый заместитель Беглова начинал свою карьеру чиновника в Калининском районе, где стал 1-м заместителем главы администрации. С 2012 по 2015 годы Разумишкин был 1-м заместителем главы Красногвардейского района, после чего недолго проработал в Смольном – в комитете по работе с исполнительными органами власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. А затем он возглавил Красногвардейский район. Теперь район временно возглавит Ольга Козлова – 1-й заместитель Разумишкина.

Своё решение о назначении Разумишкина вице-губернатором Беглов огласил на рабочем совещании с правительством города. СМИ уже обратили внимание, что предшественники Разумишкина – Повелий и работающий сейчас вице-спикером городского парламента Николай Бондаренко – тоже возглавляли районы до назначения в Смольный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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