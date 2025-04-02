Введена бесплатная юрпомощь для студентов, потерявших родителей

«Питерец.ру» сообщает, что Государственная Дума приняла законопроект, который предоставляет бесплатную юридическую помощь студентам, оставшимся без родителей в период обучения. Инициатива была предложена депутатами Законодательного Собрания СПб и поддержана на федеральном уровне.

Разработка законопроекта началась в ноябре 2022 года. В ходе совместной работы с представителями других регионов было проведено масштабное исследование, которое позволило определить точное количество студентов, имеющих право на эту поддержку. По последним данным, в РФ насчитывается 3470 человек, соответствующих данной категории.

Большинство студентов, потерявших родителей, не знают о своих правах и не понимают, как действовать в сложных ситуациях. Они вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, что часто приводит к негативным последствиям.

Этот законопроект устраняет несправедливость, так как студенты, потерявшие родителей в период учебы до сих пор не получили право на бесплатную юрпомощь. Теперь они смогут рассчитывать на квалифицированную поддержку в трудный период своей жизни.