Анна Митянина вновь избрана детским омбудсменом Петербурга

На пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялись выборы нового детского омбудсмена.

На этот пост претендовали два кандидата: действующий уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, чьи полномочия закончились 25 февраля, и Ярослав Белоусов, занимавший должность начальника сектора правовой и психологической помощи детям в аппарате уполномоченного. В результате выборов Анна Митянина была переизбрана на эту должность.

После избрания она принесла присягу, торжественно пообещав защищать права и законные интересы детей Санкт-Петербурга.