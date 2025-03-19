ента новостей

14:24
Анна Митянина вновь избрана детским омбудсменом Петербурга
14:20
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
12:41
На Кантемировской улице иномарка сбила 11-летнего мальчика
11:15
В Петербурге задержали подозреваемую в «заказе» убийства соседки по «коммуналке»
09:02
В СПб почтят память святителя Тихона
08:47
Петербург вносит вклад в освоение космоса
02:00
Виталий Кравцов набрал 3 очка, а «Трактор» обыграл СКА со счётом 4:2
18:36
Депутат Госдумы раскрыл детали законопроекта о борьбе с мошенничеством
14:19
Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП возле Усть-Луги
11:35
Мошенники распространяют трояны под видом новой версии Telegram
11:34
В Ленобласти начинается весенняя просушка дорог
11:10
В Петербурге профессора ВУЗа отдал мошенникам 5 млн рублей
10:53
На севере Петербурга избили бригаду скорой после приезда на вызов
10:22
В Петербурге поймали стрелка по окнам на проспекте Мечникова 
09:51
Китайцы заговорили о вредности бутилированной воды
08:22
Рубль укрепился на фоне геополитических событий
08:05
В СПб состоится форум-выставка «Госзаказ»
07:47
Москва и СПб – лучшие города для жизни после 55 лет
01:24
Баскетбольный «Зенит» продлил свою победную серию в Единой Лиге ВТБ, победив «Автодор»: Бэйкон набрал 25 очков
00:17
Голкипер СКА Егор Заврагин признан лучшим вратарём игровой недели в КХЛ
20:42
Сборная Петербурга завоевала Кубок России по баскетболу на колясках
19:47
Выставка Дзовинар Бекарян «Желание, загаданное в Петербурге»
19:30
«Александр Вахрамеев: Учитель, художник, летописец эпохи»
19:26
«Страшная сила». Красота советской карикатуры в работах «Боевого карандаша»
15:07
Выставка Марии Гаркавенко «Платья»
15:05
Выставка Николая Ватагина «Знакомые лица»
13:27
На Загородном проспекте иномарка сбила 24-летнего пешехода
13:24
На проспекте Энгельса пенсионер на «ВАЗ» сбил 17-летнего студента
11:43
В Кингисеппе школьница упала с высоты на строительном объекте
11:12
В Красносельском районе задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении девочки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Анна Митянина вновь избрана детским омбудсменом Петербурга

Анна Митянина вновь избрана детским омбудсменом Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Анна Митянина повторно избрана уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге

На пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялись выборы нового детского омбудсмена.

На этот пост претендовали два кандидата: действующий уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, чьи полномочия закончились 25 февраля, и Ярослав Белоусов, занимавший должность начальника сектора правовой и психологической помощи детям в аппарате уполномоченного. В результате выборов Анна Митянина была переизбрана на эту должность.

После избрания она принесла присягу, торжественно пообещав защищать права и законные интересы детей Санкт-Петербурга.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-03-2023, 16:29
Петербургский омбудсмен выступит на пленарном заседании Законодательного Собрания
21-01-2015, 16:57
Светлана Агапитова переизбрана детским омбутсменом Петербурга
15-12-2014, 16:16
Детского омбудсмена обвиняют в поддержке извращенцев
1-06-2022, 07:37
Интернет стал катастрофой
19-05-2023, 15:52
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге Александр Абросимов покинул свой пост
7-04-2022, 07:34
Детей-инвалидов стало больше

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:41
На Кантемировской улице иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 14:19
Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП возле Усть-Луги
17-03-2025, 13:27
На Загородном проспекте иномарка сбила 24-летнего пешехода
17-03-2025, 13:24
На проспекте Энгельса пенсионер на «ВАЗ» сбил 17-летнего студента
Наверх