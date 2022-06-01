Интернет стал катастрофой

Интернет и другие технологии – это благо для человечества, поскольку наши возможности оказываются расширенными. Однако все этим нужно уметь правильно пользоваться. Иначе технологии становятся палкой о двух концах.

Так детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина назвала неконтролируемый интернет одной из глобальных проблем. Она обеспокоена, что несовершеннолетние проводят там слишком много времени. Митянина рассказала, что как-то к ней на прием приходил мальчик, который проводил в интернете по 19 часов в сутки. По ее словам, детям нужно предлагать альтернативы.

«Питерец.ру» считает, что проблема, которую поднимает Митянина, очень серьезна. Но пока не предложено какого-либо конструктивного решения. Говорится много, а делается мало. Нужны эффективные рекомендации, соответствующие современным реалиям, а не оторванные от реальной жизни идеи.