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Питерец.ру » Общество » Интернет стал катастрофой

Интернет стал катастрофой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Современные подростки чрезмерно увлечены интернетом

Интернет и другие технологии – это благо для человечества, поскольку наши возможности оказываются расширенными. Однако все этим нужно уметь правильно пользоваться. Иначе технологии становятся палкой о двух концах.

Так детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина назвала неконтролируемый интернет одной из глобальных проблем. Она обеспокоена, что несовершеннолетние проводят там слишком много времени. Митянина рассказала, что как-то к ней на прием приходил мальчик, который проводил в интернете по 19 часов в сутки. По ее словам, детям нужно предлагать альтернативы.

«Питерец.ру» считает, что проблема, которую поднимает Митянина, очень серьезна. Но пока не предложено какого-либо конструктивного решения. Говорится много, а делается мало. Нужны эффективные рекомендации, соответствующие современным реалиям, а не оторванные от реальной жизни идеи.

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