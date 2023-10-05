В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама.

Награждение было приурочено с 100-летию со дня визита первого президента Вьетнама Хо Ши Мина в Петроград и к открытию в 2023 году в Санкт-Петербурге памятника выдающемуся вьетнамскому государственному деятелю.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил присутствующих с этими знаменательными событиями.

– Значение личности Хо Ши Мина в мировой истории очень велико. И мы связываем с ним стремление народов к многополярному миру, освобождением от колониальной зависимости. Я хочу поблагодарить органы исполнительной власти города, архитекторов и скульпторов, принимавших участие в создании памятника великому политическому деятелю. Его открытие стало важным шагом в развитии дружеских связей Петербурга и Вьетнама, – сказал спикер петербургского парламента.