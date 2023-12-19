Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов провели традиционную встречу с представителями дипломатического корпуса дружественных стран в Смольном перед наступлением новогодних праздников.

На мероприятии присутствовали 11 руководителей консульских учреждений, размещенных в Санкт-Петербурге. Александр Бельский отметил, что в мире все сильнее ощущается глобальный запрос на справедливость и равенство всех стран в вопросах торговли, безопасности и доступа к технологиям. Он подчеркнул, что для преодоления сложившейся ситуации и создания мира с равными возможностями необходимо объединение всех здравых сил. Чем больше ограничений на нас накладывают, тем более открытыми мы должны быть друг к другу. В этом процессе содействует совместная работа в таких объединениях, как СНГ, ШОС, БРИКС+, Китайская инициатива «Один пояс - один путь» и другие. Россия, как крупная многонациональная страна, стремится к такому сближению. Александр Бельский призвал активнее использовать потенциал парламентской дипломатии для развития сотрудничества между народами. Он отметил, что для российского менталитета и цивилизации не свойственно стремление переделать мир под свои лекала. Россия не смотрит свысока на другие культуры, а видит и интуитивно чувствует плюсы в межкультурном диалоге и сближении людей и народов.

Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что уходящий год был очень сложным для мировой политики, но есть позитивные тенденции и очевидные успехи. Президент России, Владимир Владимирович Путин, подчеркнул, что многополярный мир укрепляется и это неизбежный процесс, ставший очевидным для всех. Многополярный мир основан на уважении друг к другу, сохранении национальных традиций и приоритете общечеловеческих ценностей. Александр Беглов подчеркнул, что именно на этих принципах строятся отношения. Губернатор выразил благодарность дипломатическому корпусу за их работу и вклад в развитие отношений между странами. Он отметил, что Санкт-Петербург, как международный город, всегда открыт для сотрудничества и готов привлекать инвестиции и туристов со всего мира. Александр Беглов подчеркнул важность поддержки дипломатического сообщества в развитии экономики и культурных связей города.

В заключение встречи, Александр Бельский и Александр Беглов пожелали представителям дипломатического корпуса счастливого Нового года и выразили надежду на дальнейшее развитие и укрепление дружественных отношений между странами. Они подчеркнули, что совместные усилия и сотрудничество будут способствовать достижению мира и процветания всех народов.