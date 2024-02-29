Эстонцы задолжали за воду

«Питерец.ру» сообщает, что «Водоканал СПб» потребовал от Генконсульства Эстонии погасить долг за услугу водоотведения. Представители этого прибалтийского государства не платили в течение 3 месяцев, из-за чего накопилась задолженность.

Так в период с июль по сентябрь 2022 года эстонцы должны были заплатить около 12,6 тыс. руб. Однако с того времени набежала пеня и сумма выросла до 17,3 тыс. руб. В результате «Водоканал» обратился в суд.

Также иск в отношении этой эстонской дипмиссии подал комитет КИО. Генконсульство не оплачивало аренду земли, и скопился долг около 780 тыс. руб. Так что петербургские власти тоже хотят получить эти деньги.

Иски поданы, и требования по взысканию вполне обоснованы. Только вот с получением этих денег могут возникнуть сложности.