«Питерец.ру» отмечает, что компания «Газпром» оказалась отрезана от европейского рынка, в результате чего потерпела немалые убытки. Ситуация с газопроводами негативно сказалась на показателях гигаганта. Но трудности возникли в первую очередь у Европы, особенно у немцев, чья экономика пострадала в наибольшей степени.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала мнение относительно строительства «Северного потока-2». Она призналась, что, несмотря на дальнейшие события, не считает проект ошибочным. Немецкое правительство стремилось обеспечить страну дешевым газом, и это было экономически выгодно. Причем события, связанные с присоединением Крыма к России, не повлияли на позицию Меркель в данном вопросе. Бывший канцлер добавила, что высокие цены на энергоносители привели к серьезным последствиям для Германии.

Напоминаем, что оба «Северных потока» были повреждены в результате взрыва в сентябре 2022-го. Хотя одна из ниток газопровода уцелела, ее невозможно использовать в результате действующих ограничений и санкционной политики Запада.