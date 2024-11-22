Испытание новейшей ракетной системы «Орешник» проведено: поражён известный ещё с советских времён завод «Южмаш» в Днепропетровске («Питерец.ру» напоминает, что второй президент Украины Леонид Кучма был секретарём парткома КПСС и директором этого предприятия). О точном ударе по «Южмашу» сообщил россиянам в специальном заявлении Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Запад спровоцировал конфликт на Украине, а после опрометчивых решений об атаках российской территории дальнобойным высокоточным оружием появились признаки глобальной конфронтации. Президент подробно осветил последствия ударов 19 ноября, подчеркнув:

«Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены».





Путин добавил, что работы по созданию ракет средней и меньшей дальности – вынужденная мера: США производят и размещают подобные ракеты не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Односторонний отказ Вашингтона в 2019 году от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Путин назвал ошибкой.















