Испытание новейшей ракетной системы «Орешник» проведено: поражён известный ещё с советских времён завод «Южмаш» в Днепропетровске («Питерец.ру» напоминает, что второй президент Украины Леонид Кучма был секретарём парткома КПСС и директором этого предприятия). О точном ударе по «Южмашу» сообщил россиянам в специальном заявлении Президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, Запад спровоцировал конфликт на Украине, а после опрометчивых решений об атаках российской территории дальнобойным высокоточным оружием появились признаки глобальной конфронтации. Президент подробно осветил последствия ударов 19 ноября, подчеркнув:
Путин добавил, что работы по созданию ракет средней и меньшей дальности – вынужденная мера: США производят и размещают подобные ракеты не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Односторонний отказ Вашингтона в 2019 году от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Путин назвал ошибкой.