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Питерец.ру » Политика » Новая ракетная система «Орешник» применена в комбинированном ударе по «Южмашу» – заявил Владимир Путин в специальном видеообращении

Новая ракетная система «Орешник» применена в комбинированном ударе по «Южмашу» – заявил Владимир Путин в специальном видеообращении

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kremlin.ru
Дмитрий Медведев в интернете тоже написал об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой.

Испытание новейшей ракетной системы «Орешник» проведено: поражён известный ещё с советских времён завод «Южмаш» в Днепропетровске («Питерец.ру» напоминает, что второй президент Украины Леонид Кучма был секретарём парткома КПСС и директором этого предприятия). О точном ударе по «Южмашу» сообщил россиянам в специальном заявлении Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Запад спровоцировал конфликт на Украине, а после опрометчивых решений об атаках российской территории дальнобойным высокоточным оружием появились признаки глобальной конфронтации. Президент подробно осветил последствия ударов 19 ноября, подчеркнув:

«Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены».


Путин добавил, что работы по созданию ракет средней и меньшей дальности – вынужденная мера: США производят и размещают подобные ракеты не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Односторонний отказ Вашингтона в 2019 году от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Путин назвал ошибкой.





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