После решения о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин обратился к нации

Экстренное заседание Совбеза транслировалось в прямом эфире, выступили в том числе спикеры верхней и нижней палат российского парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Заслушав всех выступающих, президент РФ Владимир Путин пообещал вскоре принять решение о признании ДНР и ЛНР – и уже поздним вечером соответствующее сообщение появилось на информационных лентах.

«Питерец.ру» обратил особое внимание на очень объёмное по времени обращение российского лидера к нации. Владимир Путин очень подробно высказался об украинской государственности. В частности, президент заявил следующее:

«Это исторический факт: собственно, как я уже сказал, в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он – её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины».

Хронометраж этого обращения к нации составляет почти 56 минут.