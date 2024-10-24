Сын Януковича теперь россиянин

«Питерец.ру» сообщает, что сын Виктора Януковича – Александр – стал гражданином РФ. Оказалось, что он давно проживает в СПб и ведет здесь свой бизнес. Подробности по поводу его деятельности неизвестны.

Александр покинул Украину зимой 2014 года – через некоторое время после начала Евромайдана и последовавшего за этим госпереворота. Поскольку сын бывшего президента Украины давно проживает в нашей стране, нет ничего удивительного в том, что со временем он получил российское гражданство.

Напоминаем, что Виктор Янукович был незаконно смещен с должности главы Украины. Опасаясь за свою жизнь, он бежал из страны и нашел убежище в России. Также спаслись члены его семьи.