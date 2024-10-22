Еще один бразилец стал русским

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые иностранные спортсмены, проживающие в РФ, получают российский паспорт, оставаясь при этом гражданами своей страны. В частности, это явление распространено в футболе.

Так, бразильский игрок «Зенита» Дуглас Сантос оформил российское гражданство. Латиноамериканец играет за клуб с 2019-го и проявил себя как профессионал высоко уровня. Сантос обладает большим авторитетом в команде, из-за чего был удостоен капитанской повязки.

Дуглас полюбил Россию и Петербург, потому изъявил желание получить гражданство РФ. Поскольку он проживает в нашей стране уже 5 лет, это стало возможным – все требования российского законодательства были соблюдены. Так что спортсмен стал гражданином на общих основаниях – никаких поблажек для него не делалось.