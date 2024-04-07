Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоено звание Героя Труда

В соответствии с указов Президента Российской Федерации Владимира Путина высокое звание Героя Труда присвоено спикеру верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко. СМИ обратили внимание, что награждение совпало с юбилеем Валентины Ивановны «Питерец.ру» узнал точную формулировку: отмечены «особые заслуги перед государством и народом». Губернатор Санкт-Петербурга тоже поздравил свою предшественницу на этом посту с юбилеем.

Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской СССР. После окончания школы и Черкасского медицинского училища будущий политик поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт. С 1972 года – на комсомольской работе в Ленинграде, в том числе в начале 80-х – первый секретарь обкома ВЛКСМ.

В 1989–1991 годах Матвиенко заседала в Верховном Совете СССР, возглавляя комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Затем был этап работы в МИД РФ (посол на Мальте и в Греции). В 1998 году Матвиенко вошла в состав правительства Евгения Примакова (курировала социальную сферу). Осенью 2003 года была избрана губернатором Санкт-Петербурга, победив во втором туре Анну Маркову. С 2011 года председательствует в СовФеде.



