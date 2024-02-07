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Питерец.ру » Политика » Такер Карлсон встретится с Путиным

Такер Карлсон встретится с Путиным

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Западный журналист открыто поговорит с российским лидером

Мегапопулярный журналист США Такер Карлсон, известный своей прямотой и независимостью суждений, намерен пообщаться с Владимиром Путиным. Об этом Карлсон сообщил на своей странице в соцсети.

По словам журналиста, он выложит интервью на своем личном сайте, а посмотреть это видео можно будет бесплатно. При этом разговор с российским лидером будет размещен без монтажа. Карлсон объясняет свое намерение тем, что его соотечественники ничего не знают о происходящем в России и на Украине.

«Питерец.ру» отмечает, что интервью может вызвать большой резонанс. Остается надеяться, что американскому журналисту удастся реализовать задуманное. Не секрет, что есть силы, которые не желают открывать западному миру правду, потому обманывают народ, обвиняя во всем Россию.

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