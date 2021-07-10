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Питерец.ру » Общество » Борются с руферами

Борются с руферами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге заблокировали известный сайт

Иметь увлечение – это очень хорошее дело. Когда человек занимается тем, что ему нравится, то развивается как личность. Проблема в том, что не все увлечения являются положительными. Некоторые из них входят в категорию спорных и неоднозначных явлений.

Сегодня активно развивается субкультура «руфинг». Так называемые руферы посещают крыши различных зданий. Кто-то не видит в этом ничего плохого. Но власти считают данное увлечение экстремальным и достаточно опасным. Поэтому с таким явлением ведется борьба. Уделяется серьезное внимание борьбе с пропагандой руферства.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице признали запрещенным сайт «Карлсон гид». Соответствующее решение вынес суд, дело было рассмотрено по инициативе прокуратуры. В материалах этого сайта предлагалась организация экскурсий по крышам. Формировалось позитивное отношение к культуре руферства у несовершеннолетних. Поэтому ресурс был признан запрещенным.

Интересно, что «Карлсону гиду» не помогло даже сотрудничество с «Первым каналом». В частности, с программой «Вечерний Ургант».

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