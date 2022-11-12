Они хотят разговаривать, но не желают слушать

Глава Германии Олаф Шольц подчеркнул важность переговоров с Владимиром Путиным. По мнению канцлера ФРГ, это способствует возникновению мира. Шольц также отметил, что общение с российским лидером проходит в доброжелательном ключе.

При этом Путин стал созваниваться Шольцем и главой Франции Макроном реже. По словам Дмитрия Пескова, Берлин и Париж не желают нас слушать. В итоге получается довольно интересная позиция в стиле «разговаривать с вами хотим, но слушать не желаем».

Перспективы конструктивного диалога выглядят в таком случае сомнительными. «Питерец.ру» отмечает, что договоренностей по Украине можно достичь только в том случае, если западные страны захотят к нам прислушаться.

Напоминаем, что наша страна участвует в военной спецоперации на Украине. В связи с этим было вызвано 300 тыс. человек из запаса. В их числе также оказались жители Петербурга и Ленобласти.