Михаил Барышников поздравил сотрудников Родильного дома № 10 с юбилеем учреждения

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников принял участие в церемонии чествования сотрудников Родильного дома №10 Красносельского района, который сегодня отмечает 35-летний юбилей.
Парламентарий поблагодарил коллектив за труд, профессионализм и заботу о пациентах.
Специалистов также поздравили вице-губернатор Олег Эргашев, уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, представители Комитета по социальной политике и Комитета по здравоохранению.
Лучшим сотрудникам были вручены грамоты от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, благодарственные письма Министерства здравоохранения и Губернатора Санкт-Петербурга.
Добавим, что депутаты городского парламента много лет помогают родильному дому, оказывая всестороннюю поддержку как в области законодательной базы, так и в вопросах увеличения финансирования на ремонт, благоустройство и приобретение медицинского оборудования.