Михаил Барышников поздравил сотрудников Родильного дома № 10 с юбилеем учреждения

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников принял участие в церемонии чествования сотрудников Родильного дома №10 Красносельского района, который сегодня отмечает 35-летний юбилей.

Парламентарий поблагодарил коллектив за труд, профессионализм и заботу о пациентах.

– Вы вносите огромный вклад не только в демографию нашего района и города, но и помогаете семьям стать счастливыми. Желаю вам не останавливаться на достигнутых результатах, покорять новые вершины, ставить перед собой амбициозные цели, успешно реализовывать любые, самые смелые идеи, – сказал он.

Специалистов также поздравили вице-губернатор Олег Эргашев, уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, представители Комитета по социальной политике и Комитета по здравоохранению.

Лучшим сотрудникам были вручены грамоты от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, благодарственные письма Министерства здравоохранения и Губернатора Санкт-Петербурга.

Добавим, что депутаты городского парламента много лет помогают родильному дому, оказывая всестороннюю поддержку как в области законодательной базы, так и в вопросах увеличения финансирования на ремонт, благоустройство и приобретение медицинского оборудования.