ента новостей

20:10
Волонтеры Победы объединили миллионы людей в День Государственного флага
19:59
АрМИ-2022 Военно-медицинская эстафета Командное первенство
17:48
Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья (LEFF) открылся в Петербурге
16:42
Из Ладожского озера выловили утопленника
15:28
На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом
14:29
Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"
14:20
Выставка «Саркофаг для картошки»
14:14
По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей
13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
13:38
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
13:28
В Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Петербургское лето»
13:20
Япония рассматривает возможность развертывания ракет большой дальности для противодействия Китаю
12:51
«Всё для победы!»: петербуржцы отправляют в Донбасс комплекты раций, средства реабилитации и корм для животных
12:39
Исторический парк «Россия – Моя история» примет участие в городском празднике «Музеи – детям»
11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
11:04
В Красном Селе на пожаре погибла пенсионерка
10:47
Во Всеволожске пьяная ссора закончилась стрельбой
10:17
Связаны ли работа и здоровье?
09:45
Стройматериалы должны подешеветь
09:25
Психотерапевт о кофе
16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
16:01
СК РФ проверит информацию о планируемом сносе бывшего кинотеатра после обращения петербурженки
14:35
Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного
13:00
В Ленобласти сын поджег в бане мать и соседа
11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
10:42
В Горелово на пепелище сгоревшего дома обнаружили два трупа
00:17
«Динамо» победило «Спартак» с минимальным преимуществом благодаря ошибке Наиля Умярова
19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
14:12
В Петербурге установят памятник Александру Блоку
14:08
В Петербурге Дворцовый мост подсветят в цвета российского флага
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом

0
88
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В ЗакСе рассказали о новом порядке работы над бюджетом Петербурга

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 22 августа его председатель Михаил Барышников ("Единая Россия") рассказал о новых принципах работы над проектом городской казны.

"Нулевые чтения" бюджета стартуют в пятницу, 26 августа. В этом году в целях экономии бумаги основные параметры и дополнительные потребности органов исполнительной власти будут представлены депутатам в электронном виде. 

- После мы составляем протокол с учётом всех рекомендаций, замечаний. И направляем в комитет финансов на согласование, - продолжил Барышников.

Рассмотрев замечания депутатов, Комфин направит сверстанный проект бюджета на рассмотрение ЗакСа. После принятия документа в первом чтении, парламентарии могут внести к нему поправки. Однако с этого года внесены на рассмотрение будут не все предложения депутатов.

Предварительно поправки должна будет обсудить бюджетная комиссия при губернаторе Александре Беглове. Помимо Беглова в нее войдут вице-губернатор Алексей Корабельников, председатель Комфина Светлана Енилина, депутаты Барышников, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков (все - "Единая Россия") и Ирина Иванова (КПРФ). Комиссия должна будет дать положительное заключение на поправку, чтобы ее обсудили в рамках второго чтения. Губернаторские предложения к бюджету при этом предварительных заключений не требуют.

Источник: ЗАКС.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-11-2020, 12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
2-06-2022, 15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
15-11-2019, 11:43
Депутаты Петербурга предлагают обязать управляющие компании отвечать на запросы граждан
30-09-2015, 07:24
Оппозиционеры готовят свой вариант бюджета
15-11-2019, 11:44
В Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковки
26-06-2019, 10:30
Будет ли День воспитателя?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
0
59
Сегодня, 11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
0
122
Вчера, 11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
0
127
20-08-2022, 13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
Наверх