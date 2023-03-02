Законы, вступившие в силу в марте

Первый месяц весны принес ряд законодательных новшеств, регулирующих социальную, экономическую, жилищно-коммунальную и другие сферы. Выделим поддержку жителей новых российских территорий. Граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, с 1 марта по российским законам имеют право на получение мер социальной поддержки, включая пенсии, пособия, льготы, бесплатную медицинскую помощь. Также закон от 17 февраля 2023 года касается сферы образования. Студентам будут выплачиваться академическая и социальная стипендии, предоставляться льгота на проезд, а учащиеся школ получат бесплатные учебники и горячее питание.

Федеральное законодательство: поддержка предпринимателей, защита животных и онлайн-продажа лекарств

С 1 марта субъекты малого и среднего бизнеса получили преимущественное право выкупа движимого имущества, арендованного у государства. Например, теперь предприниматели могут приобрести грузовые автомобили, строительную и сельскохозяйственную технику. Ранее это допускалось только в отношении недвижимости. Закон, расширяющий меры поддержки, был подписан Президентом Российской Федерации в декабре 2022 года.

Еще один нормативный акт, вступивший в силу 1 марта, также облегчает деятельность предпринимателей. Согласно документу, физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса могут получить кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Для этого необходимо подать заявление до 31 марта 2023 года. Отсрочка по платежам может быть предоставлена на срок до 6 месяцев. Условиями ее получения является падение дохода заявителя не менее чем на 30%, размер кредита не более величины, утвержденной Правительством Российской Федерации, а для бизнесменов дополнительно – работа в одной из отраслей, перечень которых согласован кабинетом министров.

С этого месяца усилена защита персональных данных владельцев недвижимости. Новый закон запрещает предоставлять третьим лицам сведения о собственниках из Единого государственного реестра недвижимости без их согласия. Возможность получить информацию сохранена для супругов, сотрудников ряда государственных органов и нотариусов.

Добавим, что с 1 января 2023 года введен новый вид выписки из ЕГРН. В ней содержатся данные об ограничении прав, установленных в пользу отдельного лица: ипотеке, аренде или ренте. Выписка может быть предоставлена руководителям органов власти, работникам МФЦ, наследникам собственника и арбитражным управляющим. С января владельцы жилья могут также бесплатно получить информацию о прописанных в квартире, в том числе лицах без гражданства и иностранных гражданах без их согласия.

Федеральные законодатели своим решением повысили акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. На сигареты и папиросы с 1 марта они установлены в размере не менее 3 536 рублей за 1000 штук, на 1 кг табака – не менее 8 669 рублей, на жидкости для электронных систем – 20 рублей за 1 мл. При этом акциз для самих вейпов отменен.

Правительство Российской Федерации получило полномочие по утверждению требований к местам продажи домашних животных. Закон о дополнительных мерах защиты питомцев от жестокого обращения касается зоомагазинов и птичьих рынков. С точки зрения авторов, он позволит исключить случаи содержания животных голодными, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи.

В марте стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Соответствующий закон был принят в октябре прошлого года. Срок проведения – до 1 марта 2026 года, территория действия – Москва, Белгородская и Московская области. Законодатели считают, что дистанционная продажа препаратов облегчит жизнь одиноких маломобильных граждан. Эксперимент не касается реализации лекарств, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества.

Новый нормативный акт, вступивший в силу 1 марта, обязывает владельцев сайтов и сервисов с объявлениями, чья ежедневная аудитория превышает 100 тысяч человек, пресекать размещение экстремистских материалов, публикаций с нецензурными словами, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Также на ресурсах должен быть установлен единый измеритель аудитории.

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другой аналогичный электротранспорт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации получил официальный статус «средство индивидуальной мобильности». На него теперь распространяются Правила дорожного движения. Передвигаться на СИМ можно со скоростью, не превышающей 25 км/ч, исходя из приоритета пешеходов. Электротранспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, должен весить не более 35 кг.

Водители с судимостью за ряд тяжких преступлений не смогут управлять общественным транспортом и такси. С 1 марта вступили в силу соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Ограничение касается граждан Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя.

Региональное законодательство: контроль собственников за капремонтом, больше информации о состоянии дорог и новое основание для лишения полномочий депутатов

C 1 марта вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 25 Устава Санкт-Петербурга», инициированный прокурором города и принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 22 февраля 2023 года. Согласно документу, депутат парламента может быть досрочно лишен полномочий, если без уважительных причин пропустит заседания в течение шести месяцев подряд. Добавим, что в январе 2023 года Государственной Думой был принят закон, содержащий аналогичную норму для региональных и муниципальных депутатов, и также начнет действовать с 1 марта.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должен быть завизирован, в том числе уполномоченным органом и гражданином, который может действовать от имени собственников помещений. Подпись представителя владельцев квартир необходима, если ремонт проводится на основании их решения. Соответствующая норма внесена в городской закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и начала действовать с 1 марта. Порядок и сроки подписания акта, а также правила взаимодействия участников подписания, в том числе с комиссией по приемке, определяются Правительством города.

Вступил в силу закон, расширяющий полномочия Правительства по информированию автомобилистов. Теперь оно должно передавать данные о состоянии дорог, временных ограничениях движения, аварийно опасных участках, государственных и муниципальных контрактах, планах-графиках закупок в сфере дорожного хозяйства в общероссийскую систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Большую часть сведений планируется сделать доступными для широкого круга пользователей.

Еще один нормативный акт, вступивший в силу 1 марта, наделяет Правительство полномочием в сфере водоснабжения и водоотведения. Органы исполнительной власти будут устанавливать нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. С 1 марта 2023 года эти данные должны быть учтены при расчете тарифов.