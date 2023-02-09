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Питерец.ру » Общество » Новые регионы интегрируются в социальное пространство России

Новые регионы интегрируются в социальное пространство России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Госдума приняла в первом чтении базовые законопроекты, регулирующие данную сферу

Меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом, если размер пенсии после перерасчёта окажется меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата.

«Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке.

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения — Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

«Принятие данных законопроектов интегрирует новые регионы в систему законодательства Российской Федерации и регулирует вопросы социальной политики, предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания, вопросы пенсионных выплат, защищённости и поддержки граждан в различных жизненных обстоятельствах», – отметил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Вячеслав Макаров.
Источник: Единая Россия
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