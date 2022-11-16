В Петербурге дети мобилизованных и добровольцев получили бесплатные проездные билеты

В соответствии с постановлением Правительства Санкт‑Петербурга дети добровольцев и военнослужащих запаса, участвующих в специальной операции, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга и поездах пригородного сообщения. За прошедший месяц специальные бесплатные проездные билеты получили все обратившиеся.

«В городе действует ряд мер поддержки семей наших военных, которые исполняют свой гражданский долг, участвуя в специальной военной операции. Дал поручение главам районов оперативно реагировать на просьбы и пожелания членов семей мобилизованных и добровольцев. Ситуация с социальной поддержкой этой категории горожан находится на особом контроле», - сказал губернатор Александр Беглов.

Срок действия специальных проездных билетов - по 31.12.2023 включительно.

Право на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро Санкт‑Петербурга и в пригородных поездах было предоставлено в Петербурге по поручению губернатора Александра Беглова.

Подробнее о порядке оформления специального проездного билета названным выше категориям граждан - на сайте Комитета по транспорту https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/besplatnyj-proezd-detyam-i-licam-odin-iz-roditelej-zakonnyh-predstavit/.