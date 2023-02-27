Умер Глеб Павловский

Имя Глеба Павловского стало широко известно во время федеральных выборных кампаний на рубеже веков. Именно с Павловским стало ассоциироваться ныне всем знакомее слово «политтехнолог».

Павловский родился в 1951 году в Одессе и ещё учась в вузе сблизился с диссидентским движением. Он был свидетелем на процессе Вячеслава Игрунова – будущего депутата российской Госдумы от «Яблока». Впоследствии Павловский неоднократно имел проблемы с советским законодательством, в том числе отбывал ссылку в Коми АССР. Но с началом Перестройки и демократизации Павловский с его эклектическими взглядами оказался востребован.

«Питерец.ру» мог был долго перечислять все занятия Павловского на протяжении 90-х годов. Появился знаменитый ФЭП – Фонд эффективной политики. А затем состоялись те самые выборы в Госдуму в 1999 году, где впервые заявило о себе «Единство» с первой тройкой Шойгу – Карелин – Гуров. Тогда «медведи» триумфально прошли в нижнюю палату парламента.

Тогда же были использованы и неведомые в России «экзит поллз», то есть опросы на выходе с избирательных участков.