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Питерец.ру » Политика » Умер Глеб Павловский

Умер Глеб Павловский

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.vesti.ru
Политологу и диссиденту было 72 года.

Имя Глеба Павловского стало широко известно во время федеральных выборных кампаний на рубеже веков. Именно с Павловским стало ассоциироваться ныне всем знакомее слово «политтехнолог».

Павловский родился в 1951 году в Одессе и ещё учась в вузе сблизился с диссидентским движением. Он был свидетелем на процессе Вячеслава Игрунова – будущего депутата российской Госдумы от «Яблока». Впоследствии Павловский неоднократно имел проблемы с советским законодательством, в том числе отбывал ссылку в Коми АССР. Но с началом Перестройки и демократизации Павловский с его эклектическими взглядами оказался востребован.

«Питерец.ру» мог был долго перечислять все занятия Павловского на протяжении 90-х годов. Появился знаменитый ФЭП – Фонд эффективной политики. А затем состоялись те самые выборы в Госдуму в 1999 году, где впервые заявило о себе «Единство» с первой тройкой Шойгу – Карелин – Гуров. Тогда «медведи» триумфально прошли в нижнюю палату парламента.

Тогда же были использованы и неведомые в России «экзит поллз», то есть опросы на выходе с избирательных участков.

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