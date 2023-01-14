Когда завершится СВО?

«Питерец.ру» отмечает, что постпред России в ООН Василий Небензя высказался по поводу условий завершения СВО. Российский дипломат не исключил завершения военной операции путем переговоров.

Однако, по словам Небензи, для завершения СВО необходимо выполнить все задачи, ради которых эта операция и начиналась. Во-первых, это отсутствие угроз для РФ с украинской территории. Во-вторых, прекращение дискриминации русскоязычного населения. Эти цели будут достигнуты с помощью военных или переговорных средств.

Напоминаем, что сейчас киевский режим не демонстрирует готовности к реальным переговорам. Поэтому СВО продолжается, в ней участвуют силы российской армии, в том числе – мобилизованные граждане. Среди них – жители Петербурга и Ленобласти.