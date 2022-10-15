Когда завершится мобилизация

Тема частичной мобилизации волнует сейчас многих граждан. Людей призывают для участия в военной операции. Естественно, что народ переживает по поводу происходящего.

Владимир Путин заявил, что мобилизация должна будет завершится в течение 2 недель. В ходе этого мероприятия должны призвать 300 тыс. человек. В настоящий момент этот показатель составляет 222 тыс. Причем 16 тыс. граждан уже приступили к боевым задачам.

«Питерец.ру» напоминает, что в стране объявлена частичная мобилизация. Ситуация обусловлена эскалацией конфликта на Украине, которой помогают США и НАТО. Поэтому российские власти решили привлечь силы запаса. Мобилизация проходит во всех регионах страны, в том числе в Петербурге и Ленобласти.