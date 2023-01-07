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Питерец.ру » Политика » Ничего святого…

Ничего святого…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
profile.ru
Зеленский отказался прекращать огонь на Рождество

Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия. К сожалению, такая позиция не вызывает удивления. Киевский режим еще раз продемонстрировал, что у них нет ничего святого.

Напоминаем, что вчера российский президент Владимир Путин объявил 36-часовое прекращение огня. Это обусловлено великим праздником Рождества Христова. Ранее с идеей перемирия выступил и патриарх Кирилл. Но Зеленский решил поступить иначе.

«Питерец.ру» отмечает, что действия Зеленского вызвали волну критику. Отказ от перемирия не одобряют даже некоторые западные политики. Поведение украинского режима и их покровителей доказывает, что они не хотят мира.

Напоминаем, что Россия участвует в СВО на Украине. В числе мобилизованных граждане всех регионов страны, в том числе – Петербурга и Ленобласти.

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