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Питерец.ру » Политика » Газопроводы ремонтировать не будут?

Газопроводы ремонтировать не будут?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazprom.ru
«Северные потоки» продолжают оставаться без ремонта

«Питерец.ру» отмечает, что ремонт газопровода «Северный поток» остается теоретически возможен. Однако решений по данному поводу пока никто не принимал, о чем заявил Дмитрий Песков. Есть уцелевшая нитка «Северного потока-2». Но запускать ее европейцы не хотят.

Напоминаем, что 26 сентября на газопроводах, находящихся в Балтийском море, прогремели взрывы. Российская сторона назвала происходящее терактом. ФС РФ возбудило уголовное дело. Немцы, шведы и датчане продемонстрировали имитацию расследования.

Но, как и ожидалось, никаких результатов это мнимое расследование не надо. Зато российская сторона установила причастность ВМС Великобритании. По версии РФ, именно британцы ответственны за диверсию на газопроводах.

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