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Питерец.ру » События в мире » Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе

Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Беларусь начинает расследование того, что она называет «инцидентом» на белорусско-польской границе

Беларусь начинает расследование того, что она называет «инцидентом» на белорусско-польской границе ранее во вторник, сообщил белорусскому государственному СМИ БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Насилие вспыхнуло, когда мигранты забросали камнями польских пограничников, которые в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Бычковский сказал, что вспышка была спровоцирована польской стороной, и обвинил ее в «насильственных действиях» против мигрантов на границе.

«На самом деле забор находится на территории Польши, поэтому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ », - сказал Бычковский.
«Это еще больше разозлило беженцев, которые стали бросать в силовиков камни, палки, все, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувь. В ответ польская сторона открыла огонь из водометов и светошумовых гранат по безоружным беженцам».

По его словам, власти Беларуси зафиксировали применение спецтехники польскими силовиками против безоружных людей с белорусской стороны.

«Это рассматривается как не что иное, как насильственные действия против лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование этого инцидента », - заявил Бычковский.
Источник: CNN
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